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لا بوادر مشجّعة.. ومساعي هوكشتاين في مهبّ "النقاط الثلاث"!

منذ 39 دقيقة
الموفد الأميركي آموس هوكشتاين

الموفد الأميركي آموس هوكشتاين

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استبعدت مصادر مواكبة للحركة الدبلوماسية إحراز أي تقدم على خط تطبيق القرار 1701 “لأن مساعي هوكشتاين ما زالت تصطدم بعدة نقاط أساسية، أولها عدم وجود رئيس جمهورية قادر على تقديم إجابات واضحة بما خص القرار، والأمر الآخر رفض حزب الله التراجع ثمانية كيلومترات شمال الخط الأزرق ما لم تتعهد إسرائيل لأن تتراجع من الجهة المقابلة نفس المسافة، أما الأمر الثالث الذي يصر عليه حزب الله وترفضه إسرائيل فيقضي بوقف الحرب على غزة، الأمر الذي يعيق المساعي الدولية”.

واعتبرت المصادر لـ “الأنباء الإلكترونية”، أنه “لو كان هناك بوادر مشجعة لتطبيق القرار 1701 لكان على هوكشتاين أن يعود إلى إسرائيل لنقل الأجوبة اللبنانية وليس العودة إلى بلاده بانتظار حصول تطورات جديدة تساعد على نجاح مبادرته”.

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