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لا تكهنات بتوقيت "المواجهة الكبرى".. ماذا وراء "تحذيرات السفارات"؟

منذ 36 ثانية
آخر تحديث: 20 - أكتوبر - 2023 10:07 صباحًا
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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رأى النائب بلال عبد الله أن “الجبهة الجنوبية مفتوحة ضمن قواعد الاشتباك الحديثة”، وأوضح أن “حجم توسع المناوشات إلى الحدود القصوى يبقى مرتبطاً بالتوقيت السياسي وبالعدوانية الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية”، مشيراً إلى أن “أحداً لا يستطيع التكهن بتوقيت المواجهة الكبرى”.

كما رأى عبد الله، في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أنّ “دعوات السفارات الغربية لرعاياها في لبنان إلى المغادرة سريعاً هي إشارة لاندلاع الحرب جنوباً بامتياز، إضافة إلى أنها تأتي في خانة الضغط السياسي المستمر على المحور المواجه لإسرائيل”.

وإذ أكد عبد الله أن “الحكومة تقوم بواجباتها ضمن الإمكانات المتاحة لمنع تفاقم الأوضاع الأمنية في الجنوب”، اعتبر أن “الفرصة كانت مؤاتية للتوحد وانتخاب رئيس إلا أن الحسابات الخاصة لم ترق إلى هذا المستوى”.

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