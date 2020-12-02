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لا توجد دولة عربية أو أجنبية مستعدة لمساعدة لبنان حالياً

منذ ساعتين
آخر تحديث: 2 - ديسمبر - 2020 10:59 مساءً
لبنان

لبنان

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كشفت مصادر دبلوماسية أنه لا توجد أي دولة عربية أو أجنبية مستعدة لمساعدة لبنان حالياً.

وبحسب ما أكدت عليه هذه المصادر للـ”الحدث” فإن مؤتمر باريس غداً لدعم لبنان هو شكلي فقط لأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهد سابقاً بعقده.

وأضافت المصادر أن المساعدات للبنان يجب أن تقابلها ضمانات “ولم نحصل على ذلك” كما أنه “لا ثقة لنا بالطبقة السياسية في لبنان”.

يذكر أنه أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال افتتاح “المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني”، الّذي يُعقد برئاسته والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بواسطة تقنيّة الفيديو، أنّ “دعمنا للشعب اللبناني موجود وسيبقى، ولكنّه لن يحلّ محلّ عمل السلطات اللبنانية”.

ولفت إلى أنّ “المؤتمر سيساعد لبنان بالوقوف بعد انفجار مرفأ بيروت، ولكن هذا لا يعني إعفاء الدولة اللبنانية من قيامها بالإصلاحات المطلوبة منها”، مشدّدًا على “أنّنالن نتخلى عن التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت وعنضرورة القيام بالإصلاحات، وسأزور لبنان قريبًا”.

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