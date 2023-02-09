لا جلسة رئاسيّة قبل وجود مرشّحين جديّين!

كشف النائب أحمد رستم أن “الامور ما زالت غامضة في ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي وانهم في زيارتهم الاخيرة لرئيس مجلس النواب نبيه بري تمنوا عليه الاسراع بتحديد جلسة لانتخاب الرئيس، فكان رده أنه لن يدعو لهكذا جلسة قبل وجود مرشحين جديين، لأن الناس ملّوا من مسرحية الورقة البيضاء وما تعكسه من أجواء غير محبذة لدى اللبنانيين”.

وقال رستم في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونيّة: “للأسف ليس هناك أيّ معطى إيجابي لتغيير ما، لان تركيبة البلد تتطلب انتخاب الرئيس من غالبية النواب وهذه المسألة تتطلب توافقاً نيابياً كما ان هذه الغالبية تنتظر كلمة السر تأتيها من الخارج”، مضيفاً: “كنا نتوقع موقفاً ايجابياً من الاجتماع الخماسي الذي عقد في العاصمة الفرنسية لدعم لبنان الذي جرى قبل يومين لكن للأسف لم يحصل شيئا.

كل الملفات تبدو مجمّدة، وحتى تلك التي توضع على الطاولة هي لتقطيع الوقت ليس أكثر، فيما بات واضحاً أن التسوية في مكان آخر ولا تزال بعيدة على الأرجح.