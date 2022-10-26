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لا جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية غداً

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 26 - أكتوبر - 2022 12:21 مساءً
رئيس مجلس النواب نبيه بري

رئيس مجلس النواب نبيه بري

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أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، ألا “جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية غداً، على أن يحدد موعد الجلسة المقبلة لاحقاً”.

وكان البرلمان اللبناني قد أخفق في انتخاب رئيس للجمهورية للمرة الرابعة، في الوقت الذي لم يتبق إلا أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء ولاية ميشال عون مع تزايد التحذيرات من أزمة دستورية.

وفي ظل انقسام البرلمان بصورة غير مسبوقة بعد انتخابات أيار، لم تتمكن الكتل السياسية من التوصل إلى توافق على مرشح لخلافة عون.

وقال بري إن النائب ميشال معوض حصل على 39 صوتا مقابل 50 ورقة بيضاء، و10 أصوت لعصام خليفة، ويحتاج المرشح الرئاسي للحصول على أصوات ثلثي النواب بالمجلس المؤلف من 128 عضوا في جولة التصويت الأولى.

وقرر رئيس النواب رفع جلسة المجلس، وحدد الخميس 27 تشرين الأول لانعقاد الجلسة المقبلة.

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