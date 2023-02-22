لا خرق رئاسياً حتى الساعة... وإرجاء الجلسة التشريعية حتى إشعار آخر

أوضح النائب هادي أبو الحسن أن “الجلسة التشريعية أرجئت حتى إشعار آخر”، مشددا على “أهمية ما صدر عن هيئة مكتب مجلس النواب حول التأكيد على حق المجلس بالتشريع”.

ورأى في حديث الى “صوت كل لبنان”، أن “هناك أزمةً حقيقية في مقاطعة عدد كبير من النواب”، معتبرا أن “هذا الأمر خاطئ ويحتاج الى إعادة تفكير”.

ولفت الى “أهمية إقرار بعض القوانين الاصلاحية لا سيما قانون الكابيتال كونترول”، وشدد على أن “المهم انتظام المؤسسات فكما أن اجتماع الحكومة في القضايا الملحّة ممكن، كذلك هناك ضرورة للتشريع من أجل إقرار القوانين الإصلاحية”.

وعن فرملة مساعي الرئاسة، أشار الى أنّ “حركة رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط تكاد تكون الوحيدة الجدية التي تحدث خرقا في جدار الأزمة”، آسفاً “لعدم حصول أي خرق على هذا المستوى حتى الساعة”، وقال: “نحن مستمرون في السعي لأن لا حلّ إلا عبر التوافق ولكن لا بوادر انفراج قريب، المهم أن نلتفت الى أنفسنا وتمكين مؤسساتنا والمطلوب صحوة ضمير وقرار وطني شجاع”.