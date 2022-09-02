أوضح ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أننا اجتمعنا أمس مع وزير الطاقة وطلبنا حمايتنا من تقلبات سعر صرف الدولار كي لا نتكبد الخسائر وذلك من خلال السماح لنا البيع بالدولار.

وقال أبو شقرا في حديث تلفزيوني: “لا داعي للهلع والتهافت على المحطات وننتظر صدور الجدول الجديد لأسعار للمحروقات”.

وارتفعت أسعار المحروقات، صباح اليوم الجمعة 2/9/2022 لتصبح على الشكل الآتي:

بنزين 95: 603000 (+2000) ليرة لبنانية

بنزين 98: 617000 (+2000) ليرة لبنانية

المازوت: 751000 ليرة لبنانية.

كما أعلن تجمّع أصحاب المحطات في بيان، انه “بعد ارتفاع سعر دولار السوق السوداء واصبح الفرق يشكل اكثر من 70 في المئة من الجعالة التي من الأصل لا تصل كلها ولا تكفي لسدّ حاجات المحطات، وبعد أن كنا نبهنا في المؤتمر الصحافي تاريخ 23/8/2022 الى ان الاقفال سيكون قسريا. بدأنا نرى غالبية المحطات تغلق أبوابها لوقف النزف الذي بدأ منذ بداية الازمة في ظلّ عدم اكتراث من المعنيين”.