الأحد 2 محرم 1444 ﻫ - 31 يوليو 2022 |
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لا داعي للهلع.. وزير البيئة يطمئن اللبنانيين المقيمين في جوار مرفأ بيروت

منذ ساعة واحدة
وزير البيئة ناصر ياسين

وزير البيئة ناصر ياسين

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شدد وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين على أن ليس هناك خطر على اللبنانيين المقيمين في جوار مرفأ بيروت بعد سقوط جزء من اهراءات المرفأ.

وطلب وزير البيئة عبر الـLBCI من الاشخاص الذين يعانون من بعض المشاكل الصحية اتخاذ الاجراءات الوقائية ضد الفطريات التي ممكن أن تنتشر في الهواء جراء انهيار اهراءات القمح.

من جهته قال وزير النقل على حمية لرويترز إنه يخشى أن تنهار أجزاء أخرى من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت قريبا بعد سقوط جزء منها بعد ظهر الأحد مما أدى إلى تصاعد سحابة ضخمة من الغبار والدخان في الهواء.

وتعرضت الصوامع لأضرار جسيمة في انفجار ضخم لمواد كيماوية في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس آب عام 2020 مما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 215 قتيلا وآلاف الجرحى. وحذر المسؤولون في الأسابيع الأخيرة من أن أجزاء من الصوامع قد تنهار قريبا.

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