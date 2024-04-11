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لا دوام غداً الجمعة في المدارس الكاثوليكية!

منذ ساعة واحدة
المدارس - تعبيرية

المدارس - تعبيرية

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أكدت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان، أنها “تلتزم تعاليم قداسة البابا فرنسيس الداعية الى صون كرامة الإنسان فوق كلّ زمان ومكان وحقه بالحياة الكريمة”.

ودانت في بيان “بشدة عمليات القتل وانتهاك كرامة الإنسان الحاصلة أينما كان”، منددة “بالتفلّت الأمني الحاصل في لبنان”.

ودعت “الدولة وأجهزتها الأمنية الى تحمّل مسؤولياتها الوطنية ببسط الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، لكي تستطيع مدارسها المنتشرة على مساحة الوطن استكمال رسالتها التربوية الجامعة الملقاة على عاتقها والهادفة الى بناء مواطن لبنانيّ منفتح ومسالم ومحب لأخيه الإنسان”.

وقالت: “لذلك وانطلاقاً من منطق السلام والمحبة والأخوة الإنسانية الذي تدعو اليه أعياد الفصح المجيد والفطر السعيد، تدعو الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية الى اعتبار يوم غد الجمعة يوم صلاة من أجل خلاص لبنان والى إقفال مدارسها في هذا النهار على كلّ الأراضي اللبنانية”.

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