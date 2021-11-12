لا سقف لارتفاع سعر صرف الدولار.. و"المركزي" عاجز‏

أكد الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي ألا سقف لارتفاع سعر الدولار، متطرقاً إلى تأثير أزمة لبنان مع الخليج على الوضع الراهن.‏

ولفت في حديثٍ إذاعي إلى أنه “تم تفريغ النظام المصرفي من احتياطاته من العملة الصعبة، ولا حلّ إلا بتوافر الدولار”، معتبراً أن ‏‏”محاولات تصحيح الرواتب ودفع تعويضات الأجور ستنعكس سلباً على سعر صرف الليرة”.‏

وأشار يشوعي إلى أن “المصرف المركزي غير قادر اليوم على ضبط الأمور”، محذّراً من أن “بقاء الوضع على ما هو عليه سيؤدّي ‏إلى كارثة إذ أن أحداً ليس بقادر على تحمّل كلفة المعيشة‎”.‎

ولفت إلى أنه “حتى الساعة لم يُصحح التعميم المتعلق بـ3900 ليرة للدولار، ما يعني أن عملية سرقة أموال الناس لا تزال مستمرة، ‏كما أن القيود على السحوبات لا تزال موجودة”، سائلاً: “كيف يمكن أن تعيش الأسر في هذه الحالة؟”.‎