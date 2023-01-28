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"لا شيء يبشّر بالخير".. العامُ الدراسيّ مهدّد والأمور تصعيديّة!

منذ 43 دقيقة
لا شيء يبشّر بالخير في ما يخصّ القطاع التربوي

لا شيء يبشّر بالخير في ما يخصّ القطاع التربوي

MTV
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أكد أمينُ عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، أنّ “الصورة قاتمة وسوداوية” مشيرا إلى أن “أحدًا لا يعرفُ ما ينتظرنا في الأسابيعِ المقبلة، غير أننا نحاولُ إيجادَ حلولٍ مسكّنة وموقّتة ريثما تتضح صورةُ المرحلة المقبلة”.

نصر لفت في حديثه إلىmtv ، إلى أن البحثَ جار عن حلولٍ تناسبُ المدارسَ والأساتذة والأهل في آن واحد، داعيًا في هذا الإطار إلى إبقاء جلسات مجالس المدارس مفتوحة من أجل وضعِ استراتيجياتٍ تؤمّن استمراريةَ التعليم وإيجاد حلولٍ ولو جزئية للوضعِ القائم، كاشفًا أنّ أيامَ التعليمِ الأسبوعية قد تنخفضُ وفق ما تجدهُ كل مدرسةٍ مناسبا لها. وعند سؤاله عن إمكان إنهاء العام الدراسي باكرا، قال: “كل الأمور ممكنة بانتظار ما سيحصل في الفترة المقبلة”.

وأضاف: “لا شيء يبشّر بالخير في ما يخصّ القطاع التربوي، والأمورُ تصعيدية”، داعيًا كل مدرسة إلى البدء بدراسةٍ ميدانية والإعدادَ لموازنةِ العام الدراسي المقبل 2023-2024، من دون أن ننتظر حتى اللحظة الاخيرة، وقال: “خلّونا نعمل حساباتنا عبكّير ولو كانت بالدولار”.

كما وجّه الأب نصر نداءً لضمّ ملف القطاع التربوي الخاص إلى العام ضمن جلسة مجلس الوزراء المقبلة لإيجاد حلولٍ مشتركة تسهّل العمل بالنسبة للجهتين، لتأمينِ استمراريةِ التعليم في لبنان، وقال: “اتّكالنا على المؤسسات المانحة حتى تساعدنا في التأسيس للعام الدراسي المقبل، كما على المقتدرين الذين بإمكانهم مد يد العون للمدارس من أجل التخفيف من وطأة الأزمة”.

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