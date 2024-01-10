الأربعاء 28 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 10 يناير 2024 |
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لا "ضوء أخضر" أميركي.. إسرائيل لن تقوى على "حرب الجبهات المتعدّدة"

منذ ساعة واحدة
جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية

جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية

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رأى مصدر وزاريّ أنّ الولايات المتحدة الأميركية، التي لم تعطِ إلى الآن، الضوء الأخضر لإسرائيل، لشن حرب واسعة على لبنان، تدرك تمامًا أنّ مثل هذه الحرب لا تصب في صالح إسرائيل.

وأوضح المصدر لصحيفة “اللواء” أنّ تل أبيب “الغارقة، في صحراء الرمال المتحركة، في غزة”، في اعتقاد واشنطن ووفق التقارير الاستخباراتية، لن تقوى على القيام بحرب على عدة جبهات، لا سيما في لبنان.

وأشار المصدر إلى أنّ منع الولايات المتحدة لإسرائيل من شنّ الحرب، ليس حرصًا على سلامة أمن لبنان، بقدر ما هو خوف من إلحاق الهزيمة بالجيش الإسرائيليّ، “الذي يعاني الضعف والهوان من جراء الضربات المتتالية”.

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