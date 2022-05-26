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لا كهرباء ولا ماء في هذا القضاء وقراه

26 - مايو - 2022
النبطية

النبطية

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دخل انقطاع التيار الكهربائي عن النبطية و42 بلدة وقرية في قضائها يومه الخامس، ويعاني المواطنون جراء هذا الانقطاع القاسي إذ ينعكس خسائر بدءا من محتويات برادات المنازل، الى المؤسسات التجارية والمعامل والمطاعم، ويكبدهم اعباء اضافية اذ ان البديل وهو مولدات الاشتراك تنذر فواتيره بأرقام باهظة جدا مع نهاية الشهر الحالي.

وشكّلت ازمة انقطاع الكهرباء ازمة مماثلة وقاسية على المواطنين في النبطية ومنطقتها، فتعالت صرخات الاهالي في البلدات والقرى وفي احياء مدينة النبطية من ازمة مياه خانقة، اذ توقفت مصادر ضخ المياه في البلدات بسبب انقطاع الكهرباء وعدم وجود مادة مازوت المولدات الخاصة بها.

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