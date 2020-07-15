لا “كورونا” في الزرارية

كورونا
كورونا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اعلنت بلدية الزرارية ان “جميع فحوص الـpcr العشوائية لاهالي وسكان البلدة، ضمن الخطوة التي قامت بها البلدية منذ يومين جاءت سلبية”.

واكدت في بيان على الاهالي “الزامية الحجر ضمن المهلة التي اعلنت عنها البلدبة سابقا والالتزام بكافة تدابير الحجر والوقاية الصحية، وعدم التهاون اوالاستخفاف بهذه الاجراءات ،لما فيه سلامة الوافدين واهلنا الكرام، لا سيما ان الوطن برمته يدفع ضريبة تخفيف التدابير واستخفاف البعض بخطورة هذه الجائحة”.

وشددت على المحجورين “عدم فك او انهاء الحجر الا بعد مراجعه البلدية للتأكد من النتائج النهائية للفحوصات التي يجب ان تأتي لمرتين متتالتين سلبية، قبل انهاء الحجر”.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
شاهد أيضاً

ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في صفوف عناصر الصليب الأحمر

رئيس الجمهورية استقبل البطريرك الماروني وتوافق حول مفهوم حياد لبنان

بومبيو: صندوق النقد سيُوفّر التمويل اللازم للحكومة اللبنانية إذا قدّمت برنامجاً…

التقرير اليومي لمستشفى الحريري عن آخر المستجدات حول كورونا