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لا مبادرة داخلية.. وتعويل على تحرّك الدوحة

منذ ساعة واحدة
علما قطر ولبنان

علما قطر ولبنان

الديار
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تتجه الأنظار الى ما سيؤول اليه اجتماع اللجنة الخماسية الذي يتردد انه سيعقد في مطلع الشهر المقبل، والتحركان الفرنسي والقطري المرتقبان والمنبثقان من عمل اللجنة المذكورة.

وفي هذا المجال قال مصدر سياسي بارز لـ”الديار” ان موعد اجتماع هذه اللجنة لم يؤكد حتى الان، وان لبنان لم يتلق معلومات دقيقة في هذا الشأن.

واضاف ان عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان مرتبطة عمليا بما سينتج من اجتماع اللجنة الخماسية. كما ان هناك ترقبا لعودة الموفد القطري ابو فهد الى بيروت.

وحسب المصدر، فان اي مبادرة داخلية لن تكون قبل استئناف عمل اللجنة الخماسية ومجيء الموفدين القطري والفرنسي، مشيراً الى ان هناك تعويلا اكثر على تحرك الدوحة بعد تراجع وضعف تحرك لودريان اثر حرب غزة وتداعياتها.

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