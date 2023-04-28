لا مبادرة رئاسيّة في جعبة عبد اللهيان!

انشغل الوسط الرسمي والسياسي أمس بزيارة الوزير الإيراني أمير حسين عبد اللهيان ولقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين وبعض الكتل النيابية، وسط معلومات مفادها أنّ عبد اللهيان لم يحمل معه أيّ مبادرة، إنّما كان البحث في الاتفاق السعودي – الإيراني ونتائجه الإيجابية المرتقبة على دول المنطقة، ومن بينها لبنان، لا سيما في معالجة أزماته السياسية والاقتصادية، وخصوصًا الاستحقاق الرئاسي.

واعتبرت مصادر مُتابعة للزيارة في حديث إلى “اللواء”، أنها دليل على اهتمام طهران بالوضع اللبناني، وأنّ مساعيها قائمة مع الدول المعنية بهدف إخراجه من أزماته، مشيرة إلى احتمال كبير بأن يكون الوضع اللبناني مدار بحث إيراني – سعودي لاحقًا، خلال لقاء وزيري خارجية البلدين.