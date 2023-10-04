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لا مجال للمراوحة.. "القوات" تُحضّر خطة لوضع النازحين على "سكّة العودة"

منذ ساعة واحدة
حزب القوات اللبنانية

حزب القوات اللبنانية

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علمت “الجمهورية” أنّ “القوات اللبنانية” تحضّر خطة تحرّك شاملة تمهيدًا لوضع ملف النازحين على سكة العودة إلى ديارهم، أو الخروج من لبنان باتجاه الدول القريبة والبعيدة لاستيعابهم، وجوهر هذه الخطة قائم على فكرة أنّ التشاور مع الدول المعنية لا فائدة منه، بدليل مراوحة الأزمة منذ سنوات، فيما الوضع في لبنان لم يعد يحتمل هذه المراوحة.

وتنطلق “القوات” من قناعة “أنّ النظام السوري لا يريد إعادتهم، وأنّ المجتمع الدولي يدعم استمرار وجودهم في لبنان تجنّبًا لمواجهة دوله هذه الأزمة، وأنّ هناك من يواصل توظيف هذا الملف خدمةً لأغراضه السياسية، وبالتالي ما تحضِّر له “القوات” هو خطة عملية تُخرج هذا الملف من الإطار النظري إلى العملي”، بحسب ما ذكرت “الجمهورية”.

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