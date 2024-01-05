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لا "مقترحات إسرائيليّة" بيد لبنان.. ماذا عن زيارة هوكشتاين؟!

منذ 44 دقيقة
آموس هوكشتاين ‏

آموس هوكشتاين ‏

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كشفت مصادر دبلوماسية أنّ لبنان لم يتسلم أي نصوص أو مقترحات إسرائيلية مدوّنة، من خلال الولايات المتحدة الأميركية أو فرنسا أو أي دولة عربية، في خصوص ترتيبات محددة لتهدئة الأوضاع على الحدود الجنوبية اللبنانية، استنادًا إلى القرار الدوليّ رقم١٧٠١.

وأكّدت هذه المصادر لصحيفة “اللواء” عدم تبلّغ لبنان بعد، أي موعد لزيارة المبعوث الأميركيّ آموس هوكشتاين إلى لبنان، بعدما وصل إلى إسرائيل وذلك خلافًا لكل ما تردّد، في بعض وسائل الإعلام.

وقالت: لم يتبلّغ لبنان، ربما لاستكمال لقاءات هوكشتاين مع المسؤولين الإسرائيليين والأخذ بعين الإعتبار المستجدات والتبدلات، التي طرأت على مَهمّته، بعد عملية “طوفان الأقصى”.

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