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لا مناقيش في الأفران والمخابز

7 - مارس - 2022
مناقيش

مناقيش

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أعلن وكيل المطاحن في الجنوب علي رمال ان المطاحن أوقفت اليوم تسليم افران المناقيش ومخابز المرقوق والباتيسري كمياتهم المقننة اصلا من الطحين والتي اقفل البعض منها اليوم ابوابه والقسم الأكبر سيقفل خلال 48 ساعة.

وأوضح أن “التسليم اقتصر فقط على افران الخبز العربي بموجب بونات صادرة من وزارة الاقتصاد، وهذا الأمر خلق بلبلة وهلعا وارباكا في السوق الجنوبي، وخصوصا ان الاف العائلات تعتاش من هذا القطاع الحيوي، وقد أصبحوا اليوم مهددين في لقمة عيشهم”.

وناشد وزير الإقتصاد “ايجاد آلية معينة ليستفيد هذا القطاع، ولو كان عبر تخفيف حصص افران الخبز الكبيرة وايجاد حل عادل ما بين القطاعين الخبز والمناقيش، مع علمنا بصعوبة الوضع وقلة كميات القمح المتوفرة، وعدم وضعنا كموزعين لمادة الطحين في مواجهة الناس والأفران والتي قد تؤدي الى ما لا تحمد عقباه”.

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