الثلاثاء 13 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 26 ديسمبر 2023 |
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لا منخفضات جوية قبل رأس السنة... هذه تفاصيل الطقس

منذ ساعة واحدة
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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يرافقنا إستقرار في الأحوال طيلة الأسبوع الحالي مع إرتفاع محدود بدرجات الحرارة، فيما لا منخفضات جوية مثلجة قبل رأس السنة.
وفي التفاصيل:

الثلاثاء:
١- الحرارة: بين ١٤ و٢١ ساحلًا وبين ٥ و١٨ بقاعًا وبين ٨ و١٥ على الـ١٠٠٠ متر
٢- الجو: مشمس إجمالًا
٣- الرياح: شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٥٠ و٨٠% ؜
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٢ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة

الأربعاء: مستقر ومشمس إلى غائم جزئيًا والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢١ ساحلًا وبين ٤ و١٧ بقاعًا وبين ٧ و١٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

الخميس: مستقر ومشمس إلى غائم جزئيًا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢١ ساحلًا وبين ٤ و١٧ بقاعًا وبين ٧ و١٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

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