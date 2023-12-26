لا منخفضات جوية قبل رأس السنة... هذه تفاصيل الطقس

يرافقنا إستقرار في الأحوال طيلة الأسبوع الحالي مع إرتفاع محدود بدرجات الحرارة، فيما لا منخفضات جوية مثلجة قبل رأس السنة.
وفي التفاصيل:
الثلاثاء:
١- الحرارة: بين ١٤ و٢١ ساحلًا وبين ٥ و١٨ بقاعًا وبين ٨ و١٥ على الـ١٠٠٠ متر
٢- الجو: مشمس إجمالًا
٣- الرياح: شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٥٠ و٨٠%
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٢ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة
الأربعاء: مستقر ومشمس إلى غائم جزئيًا والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢١ ساحلًا وبين ٤ و١٧ بقاعًا وبين ٧ و١٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
الخميس: مستقر ومشمس إلى غائم جزئيًا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢١ ساحلًا وبين ٤ و١٧ بقاعًا وبين ٧ و١٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س