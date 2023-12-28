الخميس 15 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 28 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لا منخفضات جوية قريبة.. والحرارة إلى ارتفاع!

منذ 13 دقيقة
طقس لبنان

طقس لبنان

A A A
طباعة المقال

على وقع استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية طيلة الأسبوع الجاري، مع غياب أي توقعات لمنخفضات مثلجة قريبًا، من المحتمل أن تشهد بعض المناطق تساقط رذاذ أو مطر خفيف محلي جدًا، بعد ظهر اليوم الخميس.

وفي تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الخميس: الجوّ غائم جزئيًا، الحرارة بين ١٤ و٢٢ ساحلًا وبين ٦ و١٨ بقاعًا وبين ٩ و١٧ على الـ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الجمعة: الجو مستقر وغائم جزئيًا والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٣ و٢١ ساحلًا وبين ٥ و١٨ بقاعًا وبين ٨ و١٦ على الـ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

السبت: مستقر وغائم جزئيًا والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٣ و٢١ ساحلًا وبين ٥ و١٨ بقاعًا وبين ٨ و١٦ على الـ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

    المزيد من أخبار لبنان

    جان إيف لودريان
    حراكٌ لكسر الجمود الرئاسي.. والأنظار إلى زيارة لودريان!
    شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى
    أبي المنى: على الحكومة تعيين رئيس للأركان لتحصين البلاد من المخاطر
    الحدود اللبنانية الجنوبية (أ ب)
    أستراليا تؤكد مقتل 2 من مواطنيها في جنوب لبنان.. وتحقّق في انتماء أحدهما لـ"حزب الله"

    الأكثر قراءة

    قائد الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي
    قائد الأركان الإسرائيلي: الموافقة على خطط الهجوم على لبنان "تمت"
    الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو
    عملية مثلثة الأضلاع بتوقيع "أميركي – إسرائيلي"
    جنود من الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
    تفاصيل جديدة.. تقرير إسرائيلي يكشف ما يريد نتنياهو إنشاءه في لبنان