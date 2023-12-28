لا منخفضات جوية قريبة.. والحرارة إلى ارتفاع!

على وقع استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية طيلة الأسبوع الجاري، مع غياب أي توقعات لمنخفضات مثلجة قريبًا، من المحتمل أن تشهد بعض المناطق تساقط رذاذ أو مطر خفيف محلي جدًا، بعد ظهر اليوم الخميس.

وفي تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الخميس: الجوّ غائم جزئيًا، الحرارة بين ١٤ و٢٢ ساحلًا وبين ٦ و١٨ بقاعًا وبين ٩ و١٧ على الـ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الجمعة: الجو مستقر وغائم جزئيًا والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٣ و٢١ ساحلًا وبين ٥ و١٨ بقاعًا وبين ٨ و١٦ على الـ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

السبت: مستقر وغائم جزئيًا والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٣ و٢١ ساحلًا وبين ٥ و١٨ بقاعًا وبين ٨ و١٦ على الـ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.