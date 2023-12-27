لا منخفضات مثلجة قريبًا.. إلى متى يستمر الاستقرار الجوي؟

يستمر الاستقرار في الأحوال الجوية طيلة الأسبوع الجاري، مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، مع احتمال تساقط رذاذ أو مطر خفيف محليّ جدًا بين بعد ظهر اليوم وغدًا الخميس، فيما لا منخفضات جوية مثلجة في المدى القريب.

في تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الأربعاء: مشمس يتحول غائم بعد الظهر، الحرارة بين ١٤ و٢١ ساحلًا وبين ٦ و١٨ بقاعًا وبين ٩ و١٧ على الـ ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الخميس: مستقر ومشمس إلى غائم جزئياً، والحرارة تتراوح بين ١٣ و٢١ ساحلًا وبين ٥ و١٨ بقاعًا وبين ٩ و١٧ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الجمعة: مستقر وقليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٣ و٢١ ساحلًا وبين ٥ و١٨ بقاعًا وبين ٨ و١٦ على الـ ١٠٠٠ متر, فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.