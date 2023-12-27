الأربعاء 14 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 27 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لا منخفضات مثلجة قريبًا.. إلى متى يستمر الاستقرار الجوي؟

منذ 4 دقائق
طقس لبنان

طقس لبنان

A A A
طباعة المقال

يستمر الاستقرار في الأحوال الجوية طيلة الأسبوع الجاري، مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، مع احتمال تساقط رذاذ أو مطر خفيف محليّ جدًا بين بعد ظهر اليوم وغدًا الخميس، فيما لا منخفضات جوية مثلجة في المدى القريب.

في تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الأربعاء: مشمس يتحول غائم بعد الظهر، الحرارة بين ١٤ و٢١ ساحلًا وبين ٦ و١٨ بقاعًا وبين ٩ و١٧ على الـ ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الخميس: مستقر ومشمس إلى غائم جزئياً، والحرارة تتراوح بين ١٣ و٢١ ساحلًا وبين ٥ و١٨ بقاعًا وبين ٩ و١٧ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الجمعة: مستقر وقليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٣ و٢١ ساحلًا وبين ٥ و١٨ بقاعًا وبين ٨ و١٦ على الـ ١٠٠٠ متر, فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب غياث يزبك
    يزبك: أمثال محمد شطح لا تَقتل متفجّرة "تعاليمهم"
    وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام
    لبنان "غير متروك".. ماذا كشف وزير الاقتصاد عن الطرح القطري لبناء معامل للطاقة؟
    الحدود اللبنانية الجنوبية
    بالصوَر - رقعة اشتباكات الجنوب تتوسّع.. وبنت جبيل تستفيق على مجزرة!

    الأكثر قراءة

    الحرس الثوري الإيراني
    لماذا ستمتنع إيران عن الإنتقام لجنرالها الكبير في سوريا؟
    راضي الموسوي وقاسم سليماني
    صديق سليماني ونصر الله.. معلومات خطيرة عن راضي الموسوي الذي اغتالته إسرائيل!
    الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو
    عملية مثلثة الأضلاع بتوقيع "أميركي – إسرائيلي"