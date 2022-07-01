لا موجات حرّ في المدى المنظور... كيف سيكون الطقس في عطلة نهاية الأسبوع؟

يؤثر طقس صيفي اعتيادي على لبنان مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تتمحور حول المعدلات الموسمية وتكون حارة قليلاً نهارا ومعتدلة ليلاً ويستمر في الايام المقبلة، ولا موجات حرّ في المدى المنظور.

تفاصيل طقس اليوم الجمعة:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢١ و٣٠ درجة، بقاعا بين ١٤ و٣٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٥ و٢٦ درجة.

٢- الجو: قليل السحب اجمالا، تتشكل بعض السحب والضباب الخفيف على المرتفعات

٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٠ ٪

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٨ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

طقس اليومين المقبلين:

السبت: طقس قليل السحب اجمالاً مع تشكل ضباب خفيف على الجبال والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٢ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٦ و٣٣ بقاعاً وبين ١٥ و٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س.

الاحد: طقس قليل السحب اجمالاً مع تشكل ضباب محلي على الجبال والحرارة ترتفع قلبلاً وتتراوح بين ٢٣ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٦ و٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س.