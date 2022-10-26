لا مياه في صيدا... ونائب يتحرّك!

اعتبر النائب عبد الرحمن البزري أن “انقطاع المياه عن صيدا ومنطقتها نتيجة لتوقف خط الخدمات الكهربائية الذي يغذي محطات المياه، يزيد من الأعباء المالية على المواطنين، ويشكل خطرا على سلامتهم، في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها البلاد، وخصوصا مع إنتشار وباء الكوليرا”.

واتصل البزري برئيس مصلحة كهرباء لبنان في الجنوب سامر العبدالله الذي أفاد أن “السبب المباشر هو محاولة تشغيل معمل الذوق الحراري وتحويل الطاقة إليه، مما أدى الى إنقطاع الشبكة الكهربائية، على أن يعود خط الخدمات لتغذية الآبار المائية خلال 24 – 48 ساعة”.