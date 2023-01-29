لا مياه في هذه المنطقة... والأهالي يناشدون!

اشتكى أهالي مدينة النبطية ومنطقة الدوير من انقطاع المياه، ولفتوا، الى انهم لم يتوصلوا الى أي حلول من الجهات المعنية والمسؤولة، وشكلوا لجاناً لحل المشكلة.

وزار وفد من أبناء المنطقة النائب ناصر جابر، بعد لقاء سابق مع امام النبطية الشيخ عبد الحسين صادق. ونقلوا اليه معاناتهم وتكبدهم شراء المياه وخاصة في حي البياض والراهبات وكفرجوز، لافتين الى انهم “لمسوا املا كبيرا خلال مبادرة ساقي العطاشى التي اطلقها الشيخ صادق، والى ان هناك دراستين لحفر بئرين في أطراف المدينة جاهزتين وأن كلفة حفر البئر 135000 دولار أميركي، قادرين على تغطية كمية كبيرة من حاجة المدينة”.

وشدد الوفد على “ضرورة إعلان برنامج توزيع المياه ودراسته من حيث عدد السكان والمباني والعدالة في التوزيع”، معربًا عن استيائه من “رفع الإشتراك السنوي الى ما يقارب ستة أضعاف الحد الأدنى للأجور”، مناشدا النواب ان “يقفوا موقفا رافضا لهذه الزيادة”.

من جهته، أكد جابر “وقوفه إلى جانب أهله في المنطقة”.

وفي بلدة الدوير، أشار الاهالي إلى ان “مشاكل آبار تفاحتا تزداد، وهناك خطوط تغذية في البلدة متوفرة، وعلى مؤسسة مياه النبطية العمل السريع لشبك بعض الخطوط لكي تصل المياه الى كافة الأحياء”.