الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
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لا نصاب لانتخاب رئيس لبلدية طرابلس

منذ 21 دقيقة
بلدية طرابلس

بلدية طرابلس

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لم يكتمل النصاب في الجلسة المقررة اليوم في قاعة الاستقلال في سرايا طرابلس، لانتخاب رئيس ونائب رئيس لبلدية طرابلس.

وكان محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا قد حضر للاشراف على العملية الانتخابية، لكن عشرة أعضاء فقط قد حضروا من أصل عشرين، في حين ان النصاب المطلوب لعقد الجلسة هو أحد عشر عضوًا.

وكانت عقدت جلسة في مكتب محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، في سرايا طرابلس الحكومية في حضوره وإشرافه، وحضرها 14 عضوا من اعضاء مجلس بلدية طرابلس وغياب 6 أعضاء، وذلك بناء على دعوة المحافظ نهرا لعقد جلسة مناقشة طرح الثقة برئيس البلدية، وبناء على كتاب وزير الداخلية الذي يتضمن دعوة لانتخاب رئيس ونائب رئيس بلدية طرابلس، مستندا إلى طلب إجراء هذه الانتخابات بطلب تقدم به 12 عضوا بلديا من أصل 20 عضوا.

وتم خلال الجلسة بعد الاقتراع السري، حجب الثقة عن رئيس البلدية رياض يمق بـ14 صوتاً، على أن تعين جلسة خلال أيام لانتخاب رئيس ونائب رئيس للبلدية.

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