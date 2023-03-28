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لا نوايا تخريبيّة في إضراب "أوجيرو".. وبادرة حسن نيّة!

منذ ساعة واحدة
أوجيرو

أوجيرو

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أعرب رئيس لجنة الاتصالات والإعلام النيابية النائب ابراهيم الموسوي، خلال استقباله وفد نقابة عمال وموظفي هيئة “أوجيرو” ، عن “تفهمه لمطالبهم لجهة تصحيح الرواتب وإنصافهم أسوة بسائر زملائهم في قطاع الاتصالات”، واعدًا “بنقل المطالب إلى المعنيين في الدولة”.

بدوره، أكد وفد النقابة للنائب الموسوي “عدم وجود نوايا تخريبيّة في الإضراب كإيقاف السنترالات عمدًا، بل على العكس من ذلك”، معلنًا عن بادرة حسن نية عبر السعي لعدم إيقاف خمس سنترالات رئيسيّة تعتبر المغذي الأساسي لخدمة الانترنت والاتصالات الخارجية.

وخلص الاجتماع إلى تأكيد “ضرورة إيجاد حلول للإضراب بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين، والعاملين في أوجيرو”.

 

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