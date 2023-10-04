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لا نيّة للإصلاح.. واحتياجات اللبنانيّين الأساسيّة في خطر!

منذ ساعة واحدة
لبنان

لبنان

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أشار ‏رئيس الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل، إلى أنّ “لا نية في لبنان لأي إصلاح ولا لإعادة الهيكلة أو لإعادة الودائع”، لافتًا إلى أن “لبنان لم يقم بأي إجراء لوقف الانهيار والتدهور المعيشي والاجتماعي، في ظل ارتفاع نسبة الفقر وتزايدها”.

وأضاف زمكحل عبر “صوت لبنان”، أنّ “العجز في الموازنة اليوم يختلف عما كان عليه في السابق في غياب الاستدامة وقدرة الدولة على الاستدانة من البنك المركزي أو المجتمع الدولي، ما سينعكس على حياة اللبنانيين مع عدم قدرة الدولة على تمويل احتياجاتهم الأساسية من دواء واستشفاء وقمح”.

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