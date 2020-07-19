لبنانيون يتظاهرون في العاصمة الفرنسية تضامناً مع الثوار في وطنهم

مظاهرة لابناء الجالية اللبنانية في فرنسا
مظاهرة لابناء الجالية اللبنانية في فرنسا

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نظم ابناء الجالية اللبنانية في العاصمة الفرنسية تظاهرة اليوم الاحد دعماً للثورة اللبنانية ضد الطبقة السياسية الحاكمة.

 

حيث اراد المغتربون في فرنسا إيصال صوتهم المؤيد لمطالب الثوار بنزع سلاح “حزب الله” ومحاربة الفساد وإنهاء المحاصصة الطائفية واستقالة الحكومة الحالية، معبرين عن غضبهم من توقيف الثوار من قبل القوى الامنية وزجهم خلف القضبان.

وقد رفع المتظاهرون علم كبير للبنان، وعلى وقع الاناشيد الثورية عبروا عن موقفهم الرافض لما وصل اليه وطنهم، مطالبين بالتغيير وبناء الدولة التي يحلم بها الشعب اللبناني لا دولة الأحزاب.

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