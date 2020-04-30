لبنانيون يعودون من السفارة اللبنانية في مسقط الى مطار بيروت مساء اليوم

يستعد عدد من اللبنانيين لمغادرة مطار مسقط الدولي والعودة إلى بيروت. وقد أشرفت السفارة اللبنانية في مسقط، بدقة على التفاصيل كافة وكل الترتيبات اللازمة لحسن تنظيم الرحلة، نظرا لعدم وجود مكتب لشركة طيران الشرق الأوسط في سلطنة عمان.

وستنطلق الطائرة من مسقط الساعة 25،15 ويتوقع وصولها إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت الساعة 25،18، وعلى متنها 85 راكبا.

يذكر أن 6 أشخاص أجروا فحص الـPCR.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، نتائج فحوص رحلات الثلاثاء (المرحلة الثانية من إعادة المغتربين)، فأشارت إلى أنه تم التأكد من إصابة راكب بـCOVID-19 من بين الركاب الذين كانوا على متن الطائرة التي وصلت أول من أمس من الكونغو في إطار المرحلة الثانية من إعادة المغتربين.

كما تم التأكد من إصابة راكب بـCOVID-19 كان على متن رحلة وصلت من باريس، وستتم إعادة الفحص لراكبين آخرين كانا على متن رحلة باريس للتأكد من إصابتهما أو عدم ذلك.

وسجلت إصابة على متن رحلة خاصة كانت قادمة من ليبيريا. وعليه سيتم نقل الحالات المصابة إلى المستشفى مع التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد للحالات السلبية، علما أنه ستتم متابعتهم يوميا من قبل الوزارة وسيحال من تظهر عليه أي أعراض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري.

أما الرحلات التي وصلت من لارنكا والدمام ولاغوس، فلم تسجل على متنها أي إصابات وأتت نتائج كل الفحوصات سلبية.

وصلت يوم الثلاثاء الماضي طائرة تابعة لشركة “طيران الشرق الاوسط” قادمة من الدمام في المملكة العربية السعودية، وعلى متتها 135 مسافرا.

وتم إجراء فحوصات الـ PCR للقادمين وفقا للإجراءات الطبية المتبعة من قبل وزارة الصحة، وكذلك متابعة التدقيق في بيانات واستمارات المسافرين من قبل الاجهزة المعنية في المطار.

وتوجه ركاب طائرة شركة طيران الشرق الاوسط، التي وصلت ظهر الثلاثاء من لارنكا الى مطار رفيق الحريري الدولي، الى القاعات المخصصة لهم لإجراء الفحوص المعتمدة لدى وصول الرعايا اللبنانيين القادمين من الخارج.