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"لبنانيّ" استولى على ذخيرة أحد جنود العدوّ.. و"إسرائيل" تفتح تحقيقًا

منذ 4 دقائق
توتر عند الخط الأزرق

توتر عند الخط الأزرق

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أعلن المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على “تويتر”، أنّه “خلال نشاط هندسي على الحدود مع لبنان تجمهر عشرات المشتبه فيهم من الجهة اللبنانية للخط الأزرق، حيث اقترب أحد المشتبه فيهم إلى أفراد القوة وأخذ مشط ذخيرة من سلاح أحدهم. الحادث قيد التحقيق”.

ويشار إلى أنّ المنطقة الحدودية الجنوبية، شهدت توترًا جديدًا، وذلك بعد قيام أحد المدنيين اللبنانيين بنزع “مخزن رصاص” من بندقية جندي إسرائيلي أثناء اقترابه كثيرًا من ‎الخط الأزرق عند حدود بلدة حولا. وعلى الفور انتشرت قوة من اليونيفيل أمام القوة الإسرائيلية.

 

 

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