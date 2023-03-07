"لبنانيّ" استولى على ذخيرة أحد جنود العدوّ.. و"إسرائيل" تفتح تحقيقًا

أعلن المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على “تويتر”، أنّه “خلال نشاط هندسي على الحدود مع لبنان تجمهر عشرات المشتبه فيهم من الجهة اللبنانية للخط الأزرق، حيث اقترب أحد المشتبه فيهم إلى أفراد القوة وأخذ مشط ذخيرة من سلاح أحدهم. الحادث قيد التحقيق”.

خلال نشاط هندسي على الحدود مع لبنان تجمهر عشرات المشتبه فيهم من الجهة اللبنانية للخط الأزرق حيث اقترب أحد المشتبه فيهم الى أفراد القوة وأخذ مشط ذخيرة من سلاح أحدهم. الحادث قيد التحقيق — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 7, 2023

ويشار إلى أنّ المنطقة الحدودية الجنوبية، شهدت توترًا جديدًا، وذلك بعد قيام أحد المدنيين اللبنانيين بنزع “مخزن رصاص” من بندقية جندي إسرائيلي أثناء اقترابه كثيرًا من ‎الخط الأزرق عند حدود بلدة حولا. وعلى الفور انتشرت قوة من اليونيفيل أمام القوة الإسرائيلية.