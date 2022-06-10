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لبنان أمام أزمة خبز جديدة

منذ 37 دقيقة

الخبز

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أكد نقيب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف أن القمح الموجود في الاسواق لا يكفي أكثر من عشرين يوماً، محذراً في حديث لـ”صوت لبنان” من أننا ذاهبون الى ازمة خبز، “والمسؤولية في مرمى وزير الاقتصاد”، وفق قوله.

وكان أكد سيف في تصريح سابق له انّ القمح مفقود في بعض المطاحن، وهذا ما يفسّر إقفال بعضها، لا سيما في البقاع، لافتاً الى انّ بعض المطاحن يملك القمح الّا انّ مصرف لبنان لم يسدّد ثمنه المدعوم، لذا هو غير معروض للبيع، كما لا يمكن للمطاحن ان تبيع مخزونها بسعر غير مدعوم بسبب القرار الصادر عن وزير الاقتصاد، والذي يقول انّ كل القمح الموجود على الأراضي اللبنانية هو مخّصص فقط للخبز اللبناني من أجل توفير الأمن الغذائي.

وأكّد سيف «أننا متّجهون الى أزمة، فمصرف لبنان يسدّد ثمن القمح بالقطّارة، رغم تخصيص مبلغ من صندوق النقد الدولي للبنان لشراء القمح»، لافتاً الى انّ هذا المبلغ شارف على الانتهاء، ويقدّر ما تبقّى منه بنحو 7 الى 8 ملايين دولار، بالكاد يكفي لتسديد ثمن القمح الموجود على الاراضي اللبنانية.

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