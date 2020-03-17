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لبنان أمام اسبوعين مهمّين.. “الصحة”: 120 اصابة بفيروس كورونا و4 حالات شفاء

أفادت آخر الإحصاءات عن فيروس كورونا في لبنان أنّ عدد المصابين بلغ 120، عدد الشفاء 4، عدد الأشخاص الذين تبين الفحص الأول انهم على طريق الشفاء في انتظار إجراء فحص ثاني للتأكد من الشفاء 15، عدد المتوفين 3.

 

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ولفتت وزارة الصحة إلى أننا أمام اسبوعين مهمين جدا بما أنّه تم اقفال المطار وعزل لبنان عن العالم ، “هنا ندخل في مرحلة الحجر الصحي وبناء عليه على اللبنانيين التزام منازلهم لتجفيف المرض”.

وفي هذا الاطار، تناشد وزارة الصحة العامة جميع المواطنين الإلتزام بالتدابير التي أقرتها الحكومة، خصوصا لجهة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا عند الضرورة.

 

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