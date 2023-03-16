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لبنان أمام شهرين حاسمين.. انتخاب رئيس أم نهاية مأساويّة حتميّة!

منذ 23 دقيقة
الفراغ الرئاسي

الفراغ الرئاسي

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أكّد مسؤول كبير لـ”الجمهورية” أنّ أمامنا شهرين حاسمين، فإمّا أن ننتخب رئيسًا، وإما أن نتحضّر لنهاية مأساوية حتمية، “التي إن بلغناها لا سمح الله، قد نفقد فيها حتى قدرة التعبير عن الندم”.

وعلى الرغم من الانسداد في المشهد الرئاسي، أبقى المسؤول على شيء من التفاؤل، لأنّه كما قال لـ”الجمهورية”: “متيقن بأنّ المشهد الرئاسي سيتبدّل في أي لحظة، فمكونات الصراع الرئاسي صعد كل منهم على شجرته، ولم يجلس على قمة جذعها، بل تابعوا صعودًا ليجلسوا على غصن الشجرة، الذي لن يطول الوقت وينكسر بهم وينزلهم إلى أرض الواقع، والتسليم بالتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية”.

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