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لبنان إلى الإقفال الشامل… العودة إلى المفرد والمجوز؟

منذ 16 دقيقة
كورونا في لبنان

كورونا في لبنان

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كشفت معلومات صحفية أن الاقفال سيكون شاملاً واتجاه لاعادة العمل بالـ”المفرد والمجوز” وأما المطار فسيبقى مفتوحاً وكذلك المستشفيات والصيدليات و”السوبرماركت” وغيرها من القطاعات التي سيتم تفصيلها.

في التوازي، أكد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أنه يجب اعلان الاقفال التام والعمل على زيادة عدد الأسرّة في المستشفيات مرتين فنسبة الاصابات هي 15 في المئة ولدينا 1500 اصابة في القطاع الطبي.

توازياً، أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن لبنان سيكون من الدول الأولى التي ستستفيد من لقاح شركة “فايزر” المضاد لكورونا.

وأوضح، في حديث تلفزيوني، أنه بحسب توصيات لجنة كورونا اليوم تستثنى المعابر البحرية والبرية والجوية من قرار الاقفال مؤكداً أن مجلس الدفاع يتخذ القرار النهائي غدا.

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1119 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 95355.

توازياً، أكد رئيس لجنة الصحة النيابية في لبنان النائب عاصم عراجي في حديث تلفزيوني أن الوضع الصحي في لبنان دقيق جدًا، مضيفاً “وزير الصحة حمد حسن يريد الإقفال التام وقد طالب به وعلينا أن نوازن بين الصحة والاقتصاد.

وقال النائب عاصم عراجي إن كورونا سيء لكننا لا نزال نستطيع استدراك الأسوأ، لافتاً الى أن بعض الوزراء مع الاقفال العام وبعضهم ضده.

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