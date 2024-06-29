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لبنان.. اتحاد نقابات العمال بالشمال يطالب بتنظيم الأسواق لوقف تفلت الأسعار

منذ 37 دقيقة
التسوق- تعبيرية

التسوق- تعبيرية

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طالب رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد أمام وفود نقابية في طرابلس، وزارة الاقتصاد إلى “وضع حد لتفلت الأسعار في الأسواق”.

وتسائل السيد “ما المبرر لارتفاع أسعار عدد كبير من السلع والدولار مستقر”، محذرا من “نتائجه الكارثية على الوضع الاقتصادي وعلى ثقة المواطن مجددا بالأسواق”.

وانتقد “التجار الذين يقتحمون واقع الطبقة المتوسطه التي أصبحت فقيرة عمليا لنهشها وأكل لحمها نيئا وتسببهم بفوضى عارمة وكارثة مجتمعية واقتصادية ومالية ينبغي وضع حد لها”.

وطالب المسؤولين “بحماية مصالح المواطن في هذه الضائقة التي تحتم على الجميع مساعدته وعدم التعامي عن الفوضى العارمة الحاصلة في الأسواق”.

    المصدر :
  • وكالات

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