لبنان الرسمي تبلّغ رداً على الورقة التي قدمها لـ"توماس باراك"

أفادت معلومات الـLBCI بأنّ لبنان الرسمي تبلغ ردًا عبر السفارة الأميركية على الورقة التي قدمها لتوماس باراك، وهو منكب على دراستها.

وأوضحت أنّ خلاصة الرد يكمن في وجوب التزام لبنان بمهل زمنية محددة لحصر سلاح الحزب بيد الدولة على ألا تتعدى المهلة نهاية العام الحاليّ.

وفي وقت سابق أوضح المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، أن تعليقاته حول سوريا “لا تشكل تهديداً”، بعد تصريحات أثارت حالة من الجدل قال فيها إن لبنان “قد يواجه تهديداً وجودياً”.

وكتب باراك على حسابه في منصة إكس، السبت: “تعليقاتي أمس كانت تمدح التقدم المذهل الذي حققته ​سوريا​، ولم تكن تهديدًا ل​لبنان​”.

وأضاف باراك: “لقد لاحظت حقيقة أن سوريا تتحرك بسرعة الضوء لاغتنام الفرصة التاريخية التي أتاحها رفع الرئيس دونالد ترامب للعقوبات: استثمارات من تركيا والخليج، وتواصل دبلوماسي مع دول الجوار، ورؤية واضحة للمستقبل”.

وقال: “يمكنني أن أؤكد أن قادة سوريا يريدون فقط التعايش والازدهار المتبادل مع لبنان، والولايات المتحدة ملتزمة بدعم تلك العلاقة بين جارين متساويين وسيدين ينعمون بالسلام والازدهار”.

أتت تلك التدوينة بعد تصريحات أدلى بها باراك في حوار مع صحيفة “ذا ناشيونال”، قال خلالها إن “لبنان قد يواجه تهديداً وجودياً”، وقد يعود إلى “بلاد الشام” مجدداً، مع عودة حضور سوريا إلى الساحة الدولية.

ودعا باراك لبنان إلى سرعة معالجة ملف سلاح حزب الله.