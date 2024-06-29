لبنان.. السعودية تدعو مواطنيها للامتثال لقرار منع السفر

حثت السعودية مواطنيها على مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري في ضوء متابعتها التطورات الجارية على حدود هذا البلد مع إسرائيل.

وقالت سفارة المملكة العربية السعودية، عبر منصة “اكس”، اليوم السبت، إن “السفارة تتابع عن كثب تطورات الأحداث الجارية جنوب لبنان، وتؤكد على دعوتها السابقة للمواطنين السعوديين كافة إلى التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان”.

وكانت الكويت أول دولة طلبت من رعاياها المتواجدين في لبنان يوم الجمعة الماضي تجنب السفر إلى لبنان ومن هم داخل البلاد مغادرته في أسرع وقت ممكن “نظرا للأوضاع الأمنية التي تشهدها المنطقة”.

كما حثت الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا وكندا ومقدونيا الشمالية مواطنيها على مغادرة البلاد وسط خطر متزايد من اندلاع حرب شاملة في لبنان.

يذكر أن إسرائيل كانت هددت بشن عملية عسكرية على جبهتها الشمالية، زاعمة أنها تريد استعادة الهدوء على الحدود مع لبنان حتى يتمكن آلاف الإسرائيليين من العودة إلى المنطقة من دون خوف من الهجمات الصاروخية.

فيما استمر التصعيد واتسعت دائرة الاستهداف الإسرائيلية حتى تجاوزت شمال نهر الليطاني بضعة كيلومترات.

ومنذ تفجر الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس يوم السابع من أكتوبر الفائت، شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفاً متبادلاً بشكل شبه يومي بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى سقوط العشرات.

في المقابل، أحصى الجانب الإسرائيلي مقتل عسكريين ومدنيين بنيران مصدرها جنوب لبنان.

ومنذ أسابيع تشن إسرائيل غارات جوية أكثر عمقاً داخل الأراضي اللبنانية، مستهدفة مواقع لحزب الله، ما زاد المخاوف المحلية والدولية مؤخراً من اندلاع حرب مفتوحة. كما نفذت عدة ضربات على سيارات في الجنوب، ضمن خطة لاغتيال قيادات في حزب الله وحماس على السواء.