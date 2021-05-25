"لبنان الشباب": لعودة النازحين السوريين فوراً إلى الأماكن الآمنة في بلادهم

شددت حركة “لبنان الشباب” في بيان بعد اجتماع برئاسة وديع حنا، على “ضرورة العودة السريعة للنازحين السوريين إلى الأماكن الآمنة في بلادهم، وعلى المجتمع الدولي من منظمات ودول، مساعدة لبنان للخروج من هذه المحنة التي بدأت منذ الحرب السورية وكان لها الأثر السلبي في انهيار الاقتصاد الوطني”.

وحذرت من “العودة إلى لغة العنف والتخوين والاستفزاز، لما لها من عواقب على السلم الأهلي وتذكرنا بأيام الحرب السوداء التي نعمل جاهدين لطي صفحتها الأليمة، وخصوصا أن الضائقة المالية والاقتصادية تضغط على الجميع، ولا مجال اليوم للمناكفات السياسية الضيقة وصب الزيت على النار”.

واستنكرت “ما يصدر عن بعض الأبواق المأجورة من اتهامات وتهجم على الجيش وقائده العماد جوزيف عون وعلى الأجهزة الأمنية”، ونوه ب “الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العسكرية وخصوصا في الشمال، فكل اتهام يصوب نحو الجيش والقوى الأمنية، خيانة للوطن ومحاولة لجر البلد إلى الفوضى والحرب”.

وأملت أن “تكون ذكرى اندحار العدو الإسرائيلي في 25 أيار، مناسبة تجمع الشعب حول مؤسساته الشرعية لمقاومة أي محتل ولتحرير النفوس من طلب أي وصاية شقيقة أو صديقة”.