الأربعاء 18 جمادى الأولى 1446 ﻫ - 20 نوفمبر 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لبنان القوي: تخوّف كبير من عدم وجود نيّة اسرائيلية لوقف الحرب

19 - نوفمبر - 2024
تكتل لبنان القوي

تكتل لبنان القوي

A A A
طباعة المقال

رحّب تكتل “لبنان القوي” في بيان إثر اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، بـ”كل مسعى للتوصّل إلى وقف إطلاق النار ينهي العدوان الاسرائيلي على لبنان”، مبديا تخوّفه “الكبير من عدم وجود أي نيّة اسرائيلية بوقف الحرب”.

ورأى التكتل أنه بـ”أهمية تحقيق وقف النار فإن من مسؤولية لبنان ألاّ يتنازل عن أي مستوى من مستويات السيادة ولا سيّما ما يتصل بالحدود البريّة المرسّمة أصلا منذ العام 1923 بحسب اتفاق بوليه نيوكمب، ومع تأكيد وجوب اعتماد استراتيجية دفاعية وطنية بقيادة الدولة لمواكبة تنفيذ القرار 1701″.

وإذ أكد “الحرص على ضرورة وقف إطلاق النار”، سجّل اعتراضه على “حال التسليم القائمة باستمرار الحياة السياسية من دون رئيس للجمهورية”.

واعتبر التكتل أن “عرقلة انتخاب الرئيس جريمة بحق الميثاق الوطني والدستور ومفهوم الشراكة الوطنية”، سائلاً عن “المصلحة اللبنانية في مجاراة من يريد بقاء لبنان بلا رئيس وبحكومة مبتورة الاّ اذا اصبحت اجندات الخارج بمثابة الأولوية لبعض الداخل”.

وأكد “ضرورة احتضان اللبنانيين المهجّرين من بيوتهم وقراهم وفقا لمعادلة حمايتهم من جهة، ومنع أي مظهر استفزازي يهدّد الاستقرار الداخلي من أي جهة أتى. وهذه مسؤولية الحكومة والأجهزة العسكرية والأمنية، بعدما أثبت اللبنانيون انّهم مجتمع متضامن في مواجهة الأزمات وقد تصرّفوا على هذا الأساس”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الحرب على لبنان
    مجزرة في معركة.. شهداء و مفقودين جراء الغارات العنيفة على البلدة
    واشنطن
    الحرب على لبنان
    واشنطن تقول كلمتها بشأن اتفاق التهدئة في لبنان!
    بهاء الحريري
    بهاء الحريري: اتفاق الطائف أعاد السلطة المطلقة إلى كنف الدولة وجيشها فقط

    الأكثر قراءة

    المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين
    بعد "الإيجابية" اللبنانية.. هل يجد هوكشتاين "إيجابية مماثلة" في إسرائيل؟
    الحرب بين الجارتين روسيا وأوكرانيا مستمرة من دون حسم عسكري أو أفق لحل سياسي (أدوبي ستوك)
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    السويد وفنلندا تنشران إرشادات النجاة في زمن الحرب
    أفيخاي أدرعي
    الحرب على لبنان
    صور.. ماذا يفعل أفيخاي أدرعي في جنوب لبنان!‎