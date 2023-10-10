"لبنان القوي": لتفادي انعكاسات حرب غزة على لبنان

عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الدوري في المقر العام للتيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل، فناقش الملفات الضاغطة وفي مقدمتها ملف النازحين السوريين ومخاطر حرب غزة، وأصدر بيانًا أشار فيه إلى أنّ “الحرب الدائرة انطلاقًا من غزة، تفرض نفسها وتدفع بنا كلبنانيين إلى التفكير في ما يجب عمله لضمان أمن لبنان وتفادي انعكاسات الحرب عليه، ويعتبر التكتل أنّ الحلّ يكمن في تنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والالتزام بالقانون الدولي وباعتراف إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الكاملة الصلاحيات على أرضه، وحق اللاجئين بالعودة إلى وطنهم”.

وأضاف البيان: “ويتقدّم التكتل من عائلات الشهداء في فلسطين وشهداء حزب الله بالعزاء. ويدعو إلى التزام المبادئ الأخلاقية التي تنصّ عليها الأديان السماوية لاحترام الكرامة الانسانية في زمن الحروب لجهة تجنيب الأطفال والنساء والعُّزَل والمسنين”.

كما “يدعو التكتل القوى السياسية اللبنانية على اختلاف اتجاهاتها إلى إدراك مخاطر الموجة الجديدة من النزوح السوري إلى لبنان، بما يستدعي الضغط على الحكومة والأجهزة العسكرية والأمنية لتقوم بواجباتها في ضبط الحدود وإقفال المعابر غير الشرعية التي يتم تهريب النازحين من خلالها. كذلك يدعو التكتل إلى دعم البلديات في ضبط أوضاع النازحين ضمن نطاقها بتطبيق القوانين اللبنانية في مجالات الأمن والعمل والسكن”.