الثلاثاء 25 ربيع الأول 1445 ﻫ - 10 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"لبنان القوي": لتفادي انعكاسات حرب غزة على لبنان

منذ 16 دقيقة
تكتل لبنان القوي

تكتل لبنان القوي

A A A
طباعة المقال

عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الدوري في المقر العام للتيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل، فناقش الملفات الضاغطة وفي مقدمتها ملف النازحين السوريين ومخاطر حرب غزة، وأصدر بيانًا أشار فيه إلى أنّ “الحرب الدائرة انطلاقًا من غزة، تفرض نفسها وتدفع بنا كلبنانيين إلى التفكير في ما يجب عمله لضمان أمن لبنان وتفادي انعكاسات الحرب عليه، ويعتبر التكتل أنّ الحلّ يكمن في تنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والالتزام بالقانون الدولي وباعتراف إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الكاملة الصلاحيات على أرضه، وحق اللاجئين بالعودة إلى وطنهم”.

وأضاف البيان: “ويتقدّم التكتل من عائلات الشهداء في فلسطين وشهداء حزب الله بالعزاء. ويدعو إلى التزام المبادئ الأخلاقية التي تنصّ عليها الأديان السماوية لاحترام الكرامة الانسانية في زمن الحروب لجهة تجنيب الأطفال والنساء والعُّزَل والمسنين”.

كما “يدعو التكتل القوى السياسية اللبنانية على اختلاف اتجاهاتها إلى إدراك مخاطر الموجة الجديدة من النزوح السوري إلى لبنان، بما يستدعي الضغط على الحكومة والأجهزة العسكرية والأمنية لتقوم بواجباتها في ضبط الحدود وإقفال المعابر غير الشرعية التي يتم تهريب النازحين من خلالها. كذلك يدعو التكتل إلى دعم البلديات في ضبط أوضاع النازحين ضمن نطاقها بتطبيق القوانين اللبنانية في مجالات الأمن والعمل والسكن”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مطار رفيق الحريري الدولي
    بعد تطورات الجنوب.. هل ألغت شركات الطيران رحلاتها إلى بيروت؟
    اليونيفيل
    اليونيفيل: هدفنا الرئيسي محاولة تجنّب النزاع بين لبنان وإسرائيل
    اللواء الياس البيسري والمنسقة الأممية يوّانا فرونِتسكا
    أوضاع الجنوب بين البيسري وفرونِتسكا

    الأكثر قراءة

    عناصر من حركة حماس
    "حماس" تؤلم إسرائيل وتحرج الأسد وحزب الله
    منطقة كفرشوبا في جنوب لبنان
    اشتباكات وانفجارات على الحدود اللبنانية الجنوبية.. إليكم التفاصيل
    صورة رئيس النظام السوري بشار الأسد
    "يديعوت أحرونوت": إسرائيل هددت حزب الله بحياة بشار الأسد ونظامه!