لبنان.. بدء المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات كورونا

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يدخل لبنان الاثنين مرحلة جديدة من إعادة فتح القطاعات، وتخفيف الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ومن المرتقب أن ترفع حالة التعبئة العامة مع نهاية الأسبوع الحالي، مع إمكانية إعادة فتح مطار بيروت الدولي نهاية يونيو المقبل.

وحتى السبت، بلغ إجمالي مصابي كورونا في لبنان 1191 حالة، شفي منهم 708 بينما توفي 26 مريضا.

وتعود الحركة في الاسواق والشوارع الرئيسية إلى طبيعتها بشكل تدريجي وبطيء، بهدف التخفيف من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها اللبنانيون، مع اتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي والوقاية وسط التزام متفاوت.

ويأتي ذلك غداة إعلان الحكومة في وقت سابق عن استئناف مراحل الفتح التدريجي للاقتصاد والمؤسسات، واعتمادها سياسة العزل الصحي لأي منطقة قد ينتشر فيها الفيروس.

وأعلنت وزارة التربية في وقت سابق، توقف العام الدراسي وإلغاء الامتحانات الرسمية، واستكمال بعض الصفوف عبر تقنية التعليم عن بعد.