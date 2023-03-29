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لبنان بلا إنترنت... من نصدق؟

منذ 6 دقائق
وزارة الاتصالات

وزارة الاتصالات

أخبار اليوم
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انعكس إضراب موظفي “أوجيرو” الذي تم الإعلان عنه يوم الجمعة الفائت احتجاجاً على الإجحاف اللّاحق بهم، سلباً على التواصل بين اللبنانيين وأعمالهم نتيجة ضعف الإنترنت وانقطاعها بالكامل في أوقات مختلفة وفي مناطق مختلفة من لبنان.

اليوم أيضاً، شهد اللبنانيّون انقطاعاً في الإنترنت لساعات طويلة منذ الصباح، وبحسب ما أكّد مصدر في “أوجيرو” لـ”النهار”، يعود السّبب إلى توقّف محطّات سن الفيل ورأس بيروت ممّا زاد الضّغط على استعمال 3G، نافياً ما يُشاع عن قيام جهة حزبيّة بعرقلة تعبئة المازوت في السنترالات، بدليل أن شركة “Touch” هي من تقوم بتأمين المازوت للسنترالات، لكن المشكلة أنّهم لا يعرفون التعامل مع المولّدات، وذلك يفسّر الأعطال الدّائمة، فشبابنا، بحسب المصدر، يدركون كيفية التعامل مع المولدات المتهالكة.

مصادر أخرى أكّدت أنّ عمّال “أوجيرو” يتعمّدون عدم تعبئة المولّدات بالمازوت وكذلك عدم السّماح للشركتين وهذا ما حصل صباحاً، لافتاً إلى أنّ أعطال “touch” و”alfa” تتوالى وخصوصاً في المتن الشمالي والجنوبي، إذ ثمّة سنترالات توقّفت عن عمد لأنّهم يعلمون مدى خطورتها.

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