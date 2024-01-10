لبنان تحت تأثير الطقس الشتويّ.. كيف هي حال الطرقات؟

تؤثر سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة على لبنان لأيّام عدة. وستشهد الأيّام المقبلة طقسًا شتويًّا باردًا وممطرًا بغزارة أحيانًا، مع برق ورعد وخطر تشكل سيول وانخفاض الحرارة، على أن تتساقط الثلوج على الـ ١٦٠٠ متر.

وفي تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الأربعاء: غائم وممطر تصبح الأمطار أكثر غزارة بدءًا من بعد الظهر وتتساقط الثلوج نهارًا على ١٨٠٠متر وليلًا على ١٦٠٠متر، الحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٢ و١٨ درجة ساحلًا وبين ٤ و١٣ بقاعًا وبين ٦ و١٠ على الـ ١٠٠٠متر. أما الرياح فجنوبية غربية وسرعتها بين ٥٠ و٧٠كم/س خصوصًا شمالًا.

الخميس: غير مستقر مع تساقط أمطار رعدية غزيرة خصوصًا، قبل الظهر، مع خطر تشكل السيول وتتساقط الثلوج على ١٦٠٠ متر تكون كثيفة على ١٩٠٠ متر، والحرارة تتراوح بين ١٢ و١٧ درجة ساحلًا وبين ٣ و١١ بقاعًا وبين ٤ و٩ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية نهارًا قوية أحيانًا خصوصًا شمالًا وسرعتها بين ٤٠ و٧٠كم/س.

الجمعة: غير مستقر مع تساقط أمطار رعدية غزيرة مع خطر تشكل السيول وتتساقط الثلوج على ١٦٠٠ متر تكون كثيفة على ١٩٠٠ متر، والحرارة تتراوح بين ١٢ و١٧ درجة ساحلًا وبين ٣ و١١ بقاعًا وبين ٤ و٩ على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نهارًا قوية أحيانًا خصوصًا شمالًا وسرعتها بين ٤٠ و٧٠ كم/س.

أمّا بالنسبة إلى حال الطرق، فقد أعلنت غرفة التحكم المروري أن طرقات ضهر البيدر وترشيش – زحلة وكفرذبيان – حدث بعلبك سالكة أمام جميع السيارات. بينما طريق كفردبيان – حدث بعلبك فمقطوعة أمام كل المركبات.

كما أوردت أن حركة المرور كثيفة على الطرقات الآتية:

أوتوستراد جونية من مفرق غزير باتجاه ذوق مكايل،

طريق ذوق مصبح بالاتجاهين،

من الضبية باتجاه نهر الموت،

أوتوستراد خلدة باتجاه الأنفاق وصولًا إلى بيروت،

أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكرنتينا،

من أوتوستراد الرئيس الهراوي في اتجاه الأشرفية.

إلى ذلك، أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت طيلة ساعات المساء وصباحًا، إلى انهيار كميات من الصخور على سيارتين مركونتين إلى جانب الطريق في بلدة إيزال – الضنية، مما ألحق أضرارًا فيهما، وأدى إلى قطع الطريق في المنطقة المذكورة.