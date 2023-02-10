لبنان تحت تأثير الكتل القطبيّة الباردة.. واحذروا الجليد!

لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير الكتل القطبية الباردة مع بعض التقلبات المحلية خصوصاً شمال البلاد ليلتي الجمعة والسبت. مع التحذير من انقطاع الطرقات الجبلية والداخلية بسبب تشكل الجليد صباحاً ومساء وخطر الانزلاقات.

فقد توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني لأن يكون الطقس غدًا، غائمًا جزئيًّا إلى غائم مع ضباب محلي على المرتفعات ودرجات حرارة صباحية متدنية، ترتفع بشكل طفيف ولكنها تبقى دون معدلاتها الموسمية. مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة ليلًا في المناطق الشمالية، وثلوج خفيفة على المرتفعات الشمالية الشرقية، كما يتشكل الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن الـ 900 متر، لذا نحذّر دائمًا من خطر الإنزلاقات.

_ الأحد: قليل الغيوم وانخفاض طفيف في درجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة نتيجة سيطرة الرياح الشمالية الجافة، ويبقى التحذير من خطر تكوّن الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن الـ 900 متر.

_ الإثنين: صاف مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية ودرجات حرارة صباحية باردة، يتكوّن معها الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن الـ 900 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى، كما تبقى الرطوبة النسبية منخفضة نتيجة سيطرة الرياح الشمالية الشرقية الجافة.

_ الحرارة: على الساحل من 10 إلى 16 درجة، فوق الجبال من 4 إلى 10 درجات، في الداخل من صفر إلى 8 درجات.