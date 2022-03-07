لبنان تسلم جوابا سويسريًا عن أموال رجا سلامة

تلقى القضاء اللبناني اليوم تقريراً من السلطات السويسرية، يتضمّن أجوبة على استنابة قضائية لبنانية تتعلّق بقيمة التحويلات المالية الخاصةّ برجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وحساباته في المصارف السويسرية.

وأوضح مصدر قضائي لبناني مطلع لـ”صوت بيروت أنترناشونال”، أن التقرير السويسري “ورد بعد عدّة أشهر من طلب لبنان معلومات تتعلّق بقيمة حسابات رجا سلامة والمصارف المودعة فيها”.

وقال “هذه المعلومات وصلت عبر قرص مدمج مرفق ب”كلمة السر”، حيث باشرت النيابة العامة بالاطلاع عليها وتشريح المعلومات التي فيها”، مشيرا الى أن “النيابة العامة التمييزية في لبنان طلبت من السلطات السويسرية حجز الأموال لصالح الخزينة اللبنانية إلى حين انتهاء التحقيقات والتثبّت مما إذا كانت المبالغ قانونية أم أنها غير شرعية وناتجة عن تبييض أموال واختلاس”.