الجمعة 18 شعبان 1444 ﻫ - 10 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لبنان ثالثًا في بطولة آسيا للتزلّج الألبي

منذ ساعة واحدة
احتل لبنان المركز الثالث في البطولة

احتل لبنان المركز الثالث في البطولة

A A A
طباعة المقال

أنهت بعثة الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج والبياتلون مشاركتها في بطولة آسيا الـ 31 للأولاد في التزلج الألبي التي أقيمت على المنحدرات، والتي ستنظم الألعاب الأولمبية الشتوية للناشئين سنة 2024 في كوريا الجنوبية.

واحتل لبنان المركز الثالث في البطولة بعد كوريا الجنوبية التي احتلت المركز الأول وكازاخستان التي أحرزت المركز الثاني.

وحصدت المتزلجة سارة اسطفان الميدالية البرونزية في سباقات التعرج القصير.

وسوف يشارك أفراد البعثة اللبنانية في مخيّم تدريبي في رياضة التزلج الألبي لمدة أسبوع في كوريا الجنوبية من تنظيم الاتحاد الدولي للتزلج.

    المزيد من أخبار لبنان

    المكاري مستقبلًا كنعان ونجار
    "الجوع ما بينسكت عنه" محور بحث بين المكاري وبنك الغذاء اللبناني
    نجيب ميقاتي
    ميقاتي: لبنان دفع الثمن غاليًا.. وملتزمون بحماية أمن الدول الشقيقة
    طقس لبنان
    المنخفض الجويّ يقترب.. انخفاض سريع في الحرارة وأمطار وثلوج!

    الأكثر قراءة

    طوني نمر
    بالخرائط.. نمر يكشف واقع "التركيبات الجيولوجية" في لبنان
    مطار رفيق الحريري الدولي
    بالفيديو.. طائرة مدنيّة تنجو من كارثة قبل هبوطها في مطار بيروت
    هزّة جديدة شعرت بها مناطق في لبنان وسوريا
    هزّة جديدة شعرت بها مناطق في لبنان وسوريا