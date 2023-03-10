لبنان ثالثًا في بطولة آسيا للتزلّج الألبي

أنهت بعثة الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج والبياتلون مشاركتها في بطولة آسيا الـ 31 للأولاد في التزلج الألبي التي أقيمت على المنحدرات، والتي ستنظم الألعاب الأولمبية الشتوية للناشئين سنة 2024 في كوريا الجنوبية.

واحتل لبنان المركز الثالث في البطولة بعد كوريا الجنوبية التي احتلت المركز الأول وكازاخستان التي أحرزت المركز الثاني.

وحصدت المتزلجة سارة اسطفان الميدالية البرونزية في سباقات التعرج القصير.

وسوف يشارك أفراد البعثة اللبنانية في مخيّم تدريبي في رياضة التزلج الألبي لمدة أسبوع في كوريا الجنوبية من تنظيم الاتحاد الدولي للتزلج.