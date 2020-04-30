لبنان.. شركة كوكا كولا تعلن عن تسريح جميع عمالها نهاية شهر مايو

تتصاعد المظاهرات في لبنان احتجاجاً على الأوضاع المعيشية وانهيار الليرة، حيث أعلنت شركة كوكا كولا في لبنان إقفال أبوابها نهاية شهر مايو المقبل، وتسريح جميع عمالها، بسبب تردي الأوضاع المعيشية والتدابير المشددة في العمليات المالية لدى المصارف.

وأعلنت شركة المرطبّات الوطنية-كوكاكولا أنها ستقفل أبوابها نهائيا في تاريخ 31 مايو المقبل، وذلك بسبب الضائقة الاقتصادية والمالية والظروف الصعبة التي تمرّ بها.

وأشار بيان صادر عن المدير العام للشركة إلى أنها “تواجه منذ فترة صعوبات وتحديات كبيرة، واستطاعت في فترة معينة أن تتغلب على بعض منها، بالرغم من الخسائر المتراكمة المسجلة لديها، في حين تعثرت في مواجهة البعض الآخر، وصولاً إلى الوضع الاقتصادي المتردي الحاضر الذي يشوب البلاد، والأزمة المالية التي شلت الحركة التجارية لا سيما عملية استيراد المواد الاولية للتصنيع، وإجراء التحويلات المصرفية إلى الخارج”.

وأوضح البيان أنه “لا يمكن رؤية نهاية للأزمة في المدى القريب أو حتى البعيد، والتي أدت بدورها إلى زيادة خسائر الشركة المادية المتراكمة بشكل لم تعد قادرة على التغلب عليها بتاتاً كما السابق”.

وتابع: “اتخذنا مرغمين بتسريح جميع الأجراء والعمال ليصار إلى إقفال الشركة بشكل نهائي بتاريخ 31-5-2020، تمهيداً لاتخاذ القرار بالحل والتصفية ونرجو منكم تقبل القرار بصدر رحب”.

وقالة شركة كوكاكولا أنها أبلغت وزارة العمل بتاريخ 30 أبريل بقرارها هذا.