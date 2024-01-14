لبنان على شفير "حرب شاملة".. والعودة إلى الحضن العربي "أولوية"!

اعتبر النائب بلال الحشيمي “أننا كلبنانيين أصبحنا على شفير حرب شاملة”، متمنيًا على حزب الله “أن يبقى متعقلاً، وأن تقدّر إيران حراجة الوضع اللبناني الذي لا يحتمل الانزلاق إلى الحرب”.

وأضاف الحشيمي في حديث لصحيفة “الأنباء الالكترونية”: “مين جرّب المجرّب كان عقله مخرّب، فقد رأينا ما فعلته إسرائيل بلبنان في حرب 2006، وخير مثال ما يفعله نتيناهو اليوم في غزة بدعم أميركي – إنكليزي – فرنسي. ولو نظرنا إلى الأمور بشكل واقعي لرأينا أن نتنياهو ليس لديه ما يخسره، لأن مستقبله السياسي انتهى وهو فقط يكسب في الحرب، بينما لبنان متروك لوحده”.

ورأى الحشيمي أن “البلد بدون رئيس جمهورية وغياب رأس الدولة مشكلة أساسية، وبدل أن يكون رأينا موّحدًا أصبحت أفكارنا مشتتة، فيما الجهد الأساسي يجب أن يتركز على انتخاب رئيس جمهورية كي لا نبقى على الهامش”، واعتبر أن “المفاوضات الآن محصورة برئيس المجلس نبيه بري وهو يفاوض عن حزب الله، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يرأس حكومة تصريف أعمال غير مكتملة وغير متضامنة لا تؤهله القيام بالدور الذي قام به الرئيس فؤاد السنيورة في حرب 2006” مضيفاً: “لو كانت علاقتنا بالدول العربية جيدة كما كانت في العام 2006 لهان الأمر كثيراً، ونحن اليوم بأمسّ الحاجة لدور عربي، لذلك يجب أن تكون العودة إلى الحضن العربي أولوية بالنسبة لنا”، رابطًا الأمر “بانتخاب رئيس يكون على مسافة واحدة من الجميع ويعيد علاقات لبنان بالدول العربية إلى ما كانت عليه في السابق وإلا سيبقى الوضع على حاله”.