لبنان في خطر كبير.. وتطورات تصعيدية مقبلة على المنطقة!

علّق عضو كتلة “تجدد” النائب أديب عبد المسيح على التطورات الميدانية، لافتًا إلى “وجود مخطط اغتيالات تتولى إسرائيل تنفيذه منذ فترة بالتوازي مع الحرب على غزة وجنوب لبنان. وهذا واضح من حملة الاغتيالات التي ترتكبها إسرائيل ضد حماس”.

عبد المسيح وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، توقّع “تطورات تصعيدية مقبلة على المنطقة في أي وقت، وهو ما ينذر لبنان بخطر كبير طالما لا يوجد تكاتف داخلي برفض توسيع الحرب”، داعيًا الحكومة اللبنانية والدبلوماسية اللبنانية إلى “أخذ قرار لتمكين الجيش اللبناني من إدارة الأزمة في الجنوب، لتظهر أن هناك دولة موجودة قادرة على اتخاذ القرارات المطلوبة وليس دولة ضعيفة لا تجرؤ على اتخاذ القرارات”.

وعما يمكن أن تؤول إليه الأمور، رأى عبد المسيح أن “كل الأنظار متجهة إلى ايران بعد تلقيها ضربات قاسية في اليومين الماضيين من باكستان إلى اليمن وسوريا، لكنها إذا أرادت توسيع الحرب فلن يكون ذلك لمصلحتها لأن المجتمع الدولي سيكون ضدها، وستواجه بحرب عسكرية واقتصادية وعقوبات مالية”.